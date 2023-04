Florenses no tiene más margen de error

Redacción – El habilidoso delantero brasileño, Kennedy Rocha, asegura que todavía en el Herediano tienen chances de clasificar a semifinales, por lo que no van a bajar la cabeza en este cierre de la fase regular del Clausura 2023.

Los florenses son quintos del torneo con 30 puntos en 20 jornadas, que reflejan la exigencia que deben tener los florenses para los juegos ante Pérez Zeledón y Puntarenas, duelos donde los comandados por Jeaustin Campos deben ganar sí o sí.

En el equipo rojiamarillo se mentalizan en empezar a tomar buenas decisiones en busca de sacar la tarea y así demostrar porque son infaltables en las fases finales desde que se instauró el formato de torneos cortos en el país.

Kennedy Rocha habló con la prensa deportiva y asegura que aún tienen posibilidades de colarse en las semifinales, por lo que buscarán aprovechar esa oportunidad de oro.

«Los goles no están haciendo falta, dejamos de concretar bien y tomar buenas decisiones, volver a ver eso, ganar estos dos partidos y esperar que puede pasar, el camerino está unido y tenemos chances de clasificar, todavía tenemos chance de clasificar, no vamos a bajar la cabeza. Ahora si fuera si no tuviéramos chance ya es diferente», afirmó Kennedy Rocha.

En Herediano se han unido como grupo, con el fin de no hacerle caso a lo que se dice afuera de la institución 29 veces monarca nacional.