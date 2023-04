Chamorro es una de las grandes figuras del Monstruo

Redacción – Las grandes actuaciones en el arco del Monstruo, Kevin Chamorro, han hecho que el agente del portero ya tenga dos ofertas provenientes del fútbol europeo e incluso una es de una liga top a nivel europeo.

Chamorro se ha convertido en un bastión para el Saprissa, que aseguró el liderato de la fase regular tras llegar a 46 puntos en 20 jornadas. En el actual certamen contabiliza un total de 52 atajadas en 18 juegos, lo cuál habla bien de su gran nivel bajo palos.

Precisamente esos grandes números han hecho que el representante de Chamorro tenga dos ofertas, incluso una ya está en manos de Ángel Catalina, gerente deportivo del Monstruo sepa del interés de clubes del viejo continente por el arquero de 22 años.

Aunque no reveló nombre de los clubes, Kevin dice que un club de las 5 ligas top (España, Inglaterra, Francia, Italia e Alemania) ya le expresó su interés por ficharlo, por lo que se enfocará en seguir continuar brillando en el Saprissa.

Kevin Chamorro conversó con AMPrensa.com y asegura que su mentalidad siempre es seguir haciendo buenas actuaciones, con el fin de concretar en las próximas semanas estos ofrecimientos que se le han presentado a su agente.

«He recibido dos ofertas, pero como le digo a mi representante que a él le toca eso a él, yo mentalizado en el terreno de juego porque si no juego se me van las opciones, entonces le digo que se agarre con eso, creo que ya a Ángel Catalina han hablado con él, mentalizado en lo mío y cerrar el campeonato bien. La mentalidad es salir hacer buenas actuaciones y creo que todo vendrá por añadidura. Las dos ofertas son de Europa, una oferta es un liga top y la otra no es tanto, de segundo orden por así decirlo», afirmó Kevin Chamorro a AMPrensa.com.