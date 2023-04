Redacción – ¡Keylor Navas milagroso! Nottingham Forest cosecha victoria de oro de cifras de 2-1 ante Brighton & Hove Albion y deja zona de descenso en Inglaterra.

Desde el pitazo inicial y con Navas como titular, el Nottingham Forest ejerció una gran presión sobre el Brighton en acción de la Barclays Premier League, debido que la escuadra del tico tiene una gran presión por el tema del descenso.

Con ganas e ímpetu del Foret tuvo una opción de oro con un penal al minuto 10, el cuál fue ejecutado por Brennan Johnson, que con un remate muy enseñado vio como Jason Steele se lució con una tapada sensacional para mantener el 0-0.

Navas mostró su desazón tras el fallo reaccionó y tuvo una opción peligrosa tras una gran carrera del japonés Mitoma que le sirvió el balón al paraguayo Julio Enciso que sacó un remate que vio como el tico se lució con una tapada a mano cambiada al minuto 16.

Enciso fue un completo dolor de cabeza para el Nottingham Forest, que empezó a mostrar falencias dentro de la cancha generando que Keylor le pidiera concentración a sus compañeros, con el fin de no verse afectados.

Alexis Mac Allister, campeón del mundo con Argentina y estrella del Brighton sacó un remate desde lejos, que fue tapado de gran forma por Navas al minuto 30.

Pese a que el tico estaba concentrado en el juego, Brighton logró romper el muro del tico, que dio rebote ante un remate de Solly March, que vio como el argentino Facundo Buonanotte de solo 18 años llegó a empujar el balón para el 0-1 al minuto 39.

HT: Renan Lodi scrambles home an equaliser for Forest seconds before the break. 😤

[1-1] 📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/KnG8URWEIW

