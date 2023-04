Manudos ahora son terceros del torneo con 35 puntos

Redacción – El habiloso extremo derecho manudo, Carlos Mora, asegura que entiende a la perfección la impotencia de los fanáticos liguistas, ya que no ganan los partidos porque perdonan mucho a los rivales.

Mora señala que les hace falta ser más contundentes, ya que suelen llevar mucho peligro al arco rival, pero carecen de buena puntería para poder cosechar tres puntos, lo que les terminó generando que ahora sean terceros del torneo con 35 puntos.

En la primera ronda de la fase regular, los manudos obtuvieron 26 puntos en 11 encuentros sumando un rendimiento del 78%, pero en los últimos ocho partidos de la segunda mitad de la misma suman solo 9 puntos en ocho juegos para un pobre 37%.

Incluso, de los últimos 15 puntos posibles solo tiene cinco. Esa situación habla de la debacle de La Liga, sumado al bajo rendimiento de jugadores como Freddy Góndola y el mismo Mora, que ha estado en el ojo de la crítica de parte de su afición.

Carlos Mora habló con Teletica Radio y señala que no pueden seguir perdonando de cara a la fase final, ya que si quieren ser campeones deben empezar a golpear a los rivales en busca de cambiar los cuestionamientos de los manudos por sonrisas.

«Entiendo la impotencia del liguismo, no ganamos juegos porque perdonamos y creo que nos que nos hace falta es ser más contundentes nada más, terminar las jugadas y creo que no nos complicamos. Creo que por eso sentimos impotencia, porque creamos muchas ocasiones y debemos ser totalmente contundentes, no podemos seguir perdonando, estamos consciente, vamos a luchar partido a partido hasta el final, ahora se viene Cartago, vamos hacer todo lo que queremos y vamos a ir por los tres puntos», afirmó Carlos Mora a Teletica Radio.