Redacción- Keylor Navas estuvo presente en el empate de 1-1 ante los Wolves en la Premier League y que los complica en la lucha por no descender están a cinco puntos de diferencia con los últimos lugares

En los primeros minutos del primer tiempo, Nottingham fue superior a los Wolves donde a pesar de tener algunas chances de peligro, no pudieron anotar por el trabajo defensivo de los visitantes.

The Reds have just had penalty appeals waved away after Dennis' shot struck Semedo's arm.

18' – We're well on top after a lively opening 20 minutes.

Se salvó el Wolverhampton, tras un remate de Morgan Gibbs-White y que logró detener el guardameta portugués José Sá en 34 minutos del primer tiempo.

34' – Close!

It's MGW who breaks forward once again before playing in Dennis whose shot is saved by Sá.

Down the other end, Freuler is booked for a foul on Nunes. 🟡

🌳 0-0 🐺 #NFOWOL

— Nottingham Forest FC (@NFFC) April 1, 2023