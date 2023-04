El educador no cabe de felicidad tras tener de vuelta a sus queridas mascotas

Miles de personas se sumaron a buscar a ambas aves en redes sociales

Redacción- El reconocido profesor y director de la UNED, Luis Paulino Vargas, no cabe de felicidad tras encontrar a sus amadas mascotas que le habían robado.

Se trata de Pedro y Heydi, un gallo y una gallina que ama con todo su corazón y buscaba sin descanso.

Vargas, este pasado martes, compartió en su perfil de Facebook la historia y conmovió a miles de personas, quienes se sumaron a la búsqueda de ambas aves en redes sociales.

«Eran solo una gallina y un gallo. Pero eran Heidy y Pedro, o sea, mi gallinita y mi gallito. No eran perritos ni eran gatitos. Pero los amo igual que si lo fueran. No me daban lo que daría un perrito o lo que daría un gatito. Pero me daban lo que ningún gatito o perrito podrían dar. Eran Pedro y Heidy, y tratándose de estas dos aves espléndidas y bellísimas, el asunto lo resumo así: sus cantos de todos lo días -el de él poderoso y atronador; el de ella complejo y matizado- llenaban cada una de mis mañanas y de mis tardes, y me reconciliaban con el mundo y con la vida. Eran un puente que me permitía moverme a una dimensión de paz», escribió Vargas.

El profesor, en su desesperación para ubicar a sus queridas mascotas, envió un mensaje a quien se las había llevado, lo que caló más profundo de los internautas.

«A quien se los llevó, tan solo le digo: si su propósito era herirme, lo logró. Todo esto me ha dolido muchísimo más de lo que nadie pueda imaginar. Pero si su intención fue venderlas para obtener algún dinerillo, le diré que hizo un mal negocio: si me los trae de vuelta le pagaré muchísimo más de lo que nadie le pagará, y no le haré ninguna pregunta. Solo quiero tener a Pedro y a Heydi de vuelta. Lo demás no me importa.

Quien tenga mis gallinitas debe, por favor, entender una cosa: pago lo que sea necesario pagar, y no preguntaré nada, absolutamente nada. Solo me interesa recuperarlas. Solo eso», dijo el profesor.

Por fortuna, la historia tuvo un final feliz y, este miércoles, Vargas contó que logró tener de vuelta a Heydi y Pedro en sus brazos, lo que lo convierte «en el hombre más feliz del mundo».

Vargas agradeció a una mujer llamada Liseth Nuñez, quien le habría ayudado a dar con el gallo y la gallina.

De igual forma, el profesor mostró su agradecimiento con todas las personas que le ayudaron y mostraron su apoyo mediante las redes sociales.