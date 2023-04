Quesada dijo que no escogen rival para semifinales

Redacción- El entrenador del Saprissa Vladimir Quesada dijo en conferencia de prensa que no escogerán rival para las semifinales, ya que esos no son los valores del club tibaseño.

Quesada dijo que lo que uno siembra, uno recoge y ellos no buscarán a un rival para las semis del torneo nacional, ya que son Saprissa y siempre salen a ganar sin importar el estadio ni el rival.

Vladimir, confesó que ellos salieron a ganar frente a Sporting pero fue un juego complicado, donde no fue el mejor partido para sus jugadores por factores como las dimensiones de la cancha y el terreno sintético.

«Lo vuelvo a decir: ‘lo que usted siembra, usted recoge’. Para todos aquellos mal pensados, Saprissa no es así, esos no son los valores de está institución. Nosotros salimos a ganar independientemente del rival, no fue nuestro mejor partido temas de la cancha, sus dimensiones, etcétera, etcétera. Cada quien arregla su situación contractual, pero en este equipo nada nos afecto, ni lo ocurrido anteriormente. Nosotros vamos a luchar por el bicampeonato», afirmó Vladimir Quesada.

"Para aquellos malpensados que creyeron que nos íbamos a venir a regalar, #Saprissa no es así", Vladimir Quesada pic.twitter.com/ODVuEzYOKb — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 30, 2023

Seguidamente, recalcó que cada jugador resolverá su situación contractual como les convenga, ya que eso depende de lo que quiera el jugador.

Además, finalizó diciendo que esas situaciones externas no les afecta dentro del equipo, ya que están enfocados en conseguir el bicampeonato.