Redacción – La presidencia de la Asamblea Legislativa seguiría en manos de Rodrigo Arias, quien tendría asegurados los 29 votos mínimos para ganar la elección.

Situación que se perfila tras una reunió que sostuvo el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) con el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Dicho encuentro se llevó a cabo la noche de ayer jueves en Casa Presidencial y se extendió por poco más de tres horas.

Este espacio habría dado como resultado la suma de los respaldos necesarios para que Arias siga encabezando el Congreso al menos un año más.

Puesto que, hasta el momento, es el único candidato oficial por el máximo puesto en Cuesta de Moras y llegaba a la reunión con 19 votos garantizados, la totalidad de la fracción verdiblanca.

Sin embargo; tras la reunión Chaves declaró que él le va a recomendar a la bancada oficialista votar a favor de Arias, con lo que llega a la cifra mágica de 29 votos.

«Empezamos discutiendo las prioridades nacionales que son empleo, reactivación económica, costo de vida y seguridad, hubo una coincidencia absoluta de que esas son las cosas en las que el país tiene que trabajar».

«Luego de esa conversación y viendo los intereses patrióticos de ambos yo le dije a don Rodrigo que yo le voy a sugerir a la fracción, a los 10 diputados de la fracción de Gobierno que voten por él para la presidencia de la Asamblea Legislativa, esa es mi sugerencia a ellos, doña Pilar está de acuerdo», reveló Chaves tras finalizado el encuentro con su tocayo.

Cabe señalar que esta posición del mandatario es totalmente opuesta a la que se filtró el pasado martes cuando se reunió con los diputados de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP), Nueva República (PNR) y el propio oficialismo.

Dicho encuentro tenía como fin buscar un oponente en conjunto para que compita con Arias en la votación por encabezar la Asamblea durante el periodo 2023-2024.

No obstante, este intento terminó sin dar buenos frutos, por lo que la noche de ayer jueves externó que le recomienda a los diputados de Progreso Social Democrático (PPSD) darle el respaldo del diputado del PLN.

«Por dónde pasé no importa tanto como adónde llegué, decía mi abuelita. El tema es que yo quise tener esta conversación con casi todas las fracciones. Me honraron con aceptar una invitación a cenar, conversamos y al final del día el resultado que puedo anunciar es esa humilde recomendación a mis amigos de la fracción en la Asamblea Legislativa, el resto no es relevante para el resultado de que los diputados votarán por don Rodrigo Arias», mencionó Chaves.