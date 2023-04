Palomeque podría seguir al frente de Guadalupe FC

Redacción- A pesar de consumar un amargo descenso, el técnico guadalupano Fernando Palomeque dijo que él esta dispuesto a seguir al frente de Guadalupe FC en la segunda división.

Palomeque dijo en conferencia de prensa que, el tiene mucha responsabilidad tras el descenso, ya que el asumió el equipo para intentar salvarlo y no pudo.

Además, recalcó que fue un poco difícil intentar implementar su idea de juego, ya que en muy poco tiempo, tenía que ver a los jugadores, escoger un sistema táctico y la presión de sumar de tres para intentar no llegar a la segunda división.

Lea también: Barrantes: «Nunca nos hemos tirado para arriba y tampoco nos hemos creído campeones»

«Total responsabilidad porque yo asumí la dirección técnica sabiendo la situación del equipo. Obviamente esto se ve a lo último, no se ve desde el principio. Cuando la gente llega, cuando hacen su idea futbolística, los hombres, uno va con cierta desventaja porque ya no puedes más que tomar lo que tienes.

No puedo hacerme a un lado de la responsabilidad, quien tenga que estar al frente de un equipo, obviamente, toma las riendas con todo y lo que conlleva. Nos faltó en los partidos decisivos que íbamos ganando. En los partidos que teníamos el marcador con la ventaja a nuestro favor que no pudimos consolidar esos juegos, en las posibilidades de gol que tuvimos, yo te digo no tengo ningún problema mientras sea fútbol puedo estar en cualquier división y seguir trabajando porque esto es lo que me gusta», afirmó Fernando Palomeque.

Seguidamente, Fernando Palomeque reiteró que parte del descenso fue no poder haber asegurado los juegos donde tenían en resultado a favor, ya que cuando iban ganando 1-0 siempre les daban vuelta y terminaban perdiendo y eso los llevó al descenso.

Por otra parte, finalizó diciendo que él esta dispuesto a seguir frente del equipo, ya que para su persona el dinero no es tan importante y él esta en el fútbol por pasión y porque le gusta.