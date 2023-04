Guardia reapareció ante la prensa mexicana

Redacción – Con lágrimas en sus ojos tras la muerte de hijo Julián Figueroa, Maribel Guardia, actriz y cantante mexicana asegura que no hay dolor más grande que enterrar un hijo, demostrando así su enorme dolor por lo sucedido con su único retoño.

Julián de solo 27 años perdió la vida por causa de un por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Guardia confirmó que llamaron al 911, las autoridades llegaron a la casa y encontraron muerto al hijo de la costarricense de 63 años.

Todo esto pasó la noche del pasado 9 de abril. Reportes médicos indicaron que al fallecido no le encontró ningún tipo de droga en su organismo ni huellas de violencia.

Este 11 de abril se dio a conocer que el cuerpo de Julián Figueroa fue cremado, se espera que las cenizas del mismo sean entregadas a Maribel Guardia, que está totalmente devastada por la situación, ya que era su único hijo.

Maribel Guardia habló con Suelta la Sopa México y agradeció a las personas que le han dado el pésame por lo sucedido con «Juliancito», que un día antes de fallecer publicó en su Instagram que su deseo era volver abrazar a su padre, Joan Sebastian.

«No me esperaba tanto cariño de la gente la verdad, tanta gente me mandara cosas tan lindas, lo agradezco y le pido a todos los que me están viendo, que recen mucho por mi hijo y que recen por nosotros para que podamos tener valor, le pido a Dios que a sus hijos los vean crecer, casarse, tener nietos y los vean triunfar, que sus hijos los entierren a ustedes, no hay dolor más grande que enterrar a un hijo, pasar por este dolor tan grande, no se lo deseo a nadie, que Dios los bendiga y los guarde en la palma de su mano», afirmó Maribel Guardia al programa mexicano Suelta la Sopa.