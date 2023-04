Vivas asegura que Navas no tiene un trato distinto en La Sele

Redacción – El director de selecciones nacionales, Claudio Vivas, asegura que Keylor Navas no recibe un trato diferenciado, pero eso sí, es más conveniente que el arquero del Nottingham Forest no venga a un amistoso, pero si venga a la eliminatoria.

Vivas es consciente de la figura tan representativa que Navas para Costa Rica, por lo que sabe muy que es un jugador que siempre buscan tener en las convocatorias, ya que a sus 36 años mantiene un nivel envidiable bajo los tres palos.

Para el argentino que liderada los combinados patrios, la intención de federación es contar con Keylor para la Copa Oro 2023 y que sea el arquero tico en dicho certamen, pero también va depender lo que haga el portero cuándo termine su temporada.

Claudio Vivas habló en conferencia de prensa y señala que a lo mejor en la Fedefútbol prefieren traer a Keylor Navas solo para torneos relevantes y no solo a fogueos.

«Un trato diferente no, lo que pasa que uno invita al jugador y lo invita desde el momento en que quiera participar de una selección. La realidad es que Keylor Navas es una figura muy representativa para nosotros, la idea es tratar de tenerlo en la Copa Oro y en los fogueos, tratar de que sea nuestro arquero, a partir de ahí la respuesta es que recibe el mismo trato que todos, lo que pasa que muchas veces nos encontramos que los clubes no acceden y esa es parte de una coordinación, los jugadores tienen competencias en el medio. A lo mejor es preferible que Navas no venga a un amistoso, pero si venga a la eliminatoria por ejemplo, también nos ayuda a nosotros poder ver otras alternativas», afirmó Claudio Vivas, director de selecciones nacionales.

Tras caerse la opción del fogueo en China ante la Selección de Argentina, la intensión de la Fedefútbol es conseguir nuevos rivales para aprovechar las fechas FIFA venideras, así como ir a la Copa Oro para hacer una buen presentación.