Waston está muy feliz en el Monstruo

Redacción – Aunque se ha rumoreado que la directiva de La Liga tendría en sus planes fichar a Kendall Waston, el zaguero del Monstruo asegura que por lo menos a su casa no ha llegado ninguna parte de Alajuelense mostrando interés en él.

Waston está en negociones con la directiva del Saprissa, con el fin de extender su contrato que termina hasta diciembre del presente año, pero a partir de mayo el defensor ya puede negociar con cualquier otro equipo que desee sus servicios.

Es por ello, que en el cuadro morado están trabajando para que «La Torre» no se mueva de San Juan de Tibás, por lo que el gerente Ángel Catalina ha estado conversando con la agente y esposa de Waston, Priscilla Robles.

La pareja del zaguero es la que lleva la ruta para la extensión del ligamen del defensor de 35 años, que se mantiene en una condición física envidiable demostrando su enorme valía en el club más ganador del país, donde también es uno de los capitanes.

Aunque se ha dicho mucho del supuesto interés de Alajuelense, Kendall Waston habló en zona mixta con los medios de comunicación y señala que no ha estado hablando con nadie que no sea el Saprissa, ya que es la escuadra donde quiere seguir su carrera.

«A mi casa no ha llegado ninguna carta, yo no puedo ser irrespetuoso y en decir alguna mentira así, estoy enfocado aquí en Saprissa. Estamos en negociaciones y todo va finalizar hasta que ambas partes estemos felices, mi esposa y yo estamos manejando todo con Saprissa. Yo en lo personal no estoy conversando con nadie externo, obviamente me queda tiempo con Saprissa y veremos que sucede», afirmó Kendall Waston.