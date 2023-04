Salas resalta gran unión en el cuadro morado

Redacción – A pesar de toda la polémica que se ha generado alrededor del plantel del Monstruo, Youstin Salas señala que no dan importancia a ese tipo de situaciones que se puedan dar afuera, ya que el objetivo de ser bicampeones lo mantienen intacto.

Salas deja claro que en el plantel comandado por Vladimir Quesada está enfocados en ganar el bicampeonato, por lo que tienen claro que tampoco dejarán ir el primer lugar, el cuál tienen pintado de morado con 40 puntos en 18 jornadas.

A falta de cuatro fechas para el cierre de la fase regular del Clausura 2023, los morados le llevan seis puntos de ventaja a Alajuelense, que es segundo con 34. Es por ello, que dentro del Monstruo esperan continuar con ese gran rendimiento deportivo.

Youstin Salas deja claro que en el Saprissa cada uno aporta su granito de arena, por esa situación hasta el jugador que no ve minutos está comprometido al 100%.

«El equipo está enfocado en lo que quiere, que es el bicampeonato y aquí hasta el que no juega está comprometido con el equipo, cerramos el grupo y lo que pasa externamente no nos afecta, nosotros estamos enfocados en lo que es. No damos importancia a lo de afuera, Saprissa quiere el bicampeonato, cada uno aporta su granito de arena donde esté y así va ser siempre», afirmó Youstin Salas.