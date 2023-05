Aguilar es uno de los líderes del plantel guanacasteco

Redacción – El aguerrido defensor liberiano, Álvaro Aguilar, asegura que en el Municipal Liberia no tienen nada que envidiarle a un club de la primera división, ya que en la institución aurinegra tienen grandes condiciones para todo el plantel.

Aguilar es uno de los jugadores con amplio bagaje en el fútbol tico, que visten la camiseta liberiana, la cuál le ha quedado muy bien al zaguero de 32 años con pasado por clubes como San Carlos y Alajuelense.

Para el oriundo de Ciudad Quesada, defender a Liberia se ha convertido en un reto bonito, ya que se topó con una institución que le permite ser 100% profesional y estar centrado en el deporte, lo que es una motivación extra para el liderado por Minor Díaz.

Los coyotes están sembrados en la final del Clausura 2023 de Liga de Ascenso ante Escorpiones de Belén, por lo que la mentalidad del grupo es sacar la serie para así ascender de una vez por todas a la división de honor.

Álvaro Aguilar sabe de la responsabilidad que tienen y en charla con AMPrensa.com señala que van a luchar para ganar la final, con la intensión de demostrar que tienen todo lo necesario para hacer grandes cosas en el fútbol tico, gracias a todo con lo que cuentan.

«Liberia no tiene nada que envidiarle a un club de la primera división, acá uno tiene condiciones excelentes, que permiten ser 100% profesional, creo que acá se tienen todas las cosas que necesita un jugador de fútbol para tratar de hacerlo bien, creo que nos hemos compenetrado mucho como equipo, queremos agradecerle a la gerencia y al cuerpo técnico también por la oportunidad de tenernos acá, agradecerle a la afición y gerencia por tenernos todo lo necesario en el equipo. Nos queda una final, vamos a luchar por ganarla y no queremos alargar esto, es fútbol pero vamos a luchar para no sea así, los liberianos tienen que creer, nosotros daremos lo mejor», afirmó Álvaro Aguilar a AMPrensa.com.