Sánchez es punto alto del Municipal Liberia

Ciudad Blanca – El arquero del Municipal Liberia, Erick Sánchez, guarda una gran admiración hacia Patrick Pemberton, a quién elogia por tener 41 años y mantener un físico impresionante que lo mantiene activo como portero.

Sánchez es punto alto de Liberia, gracias a sus grandes tapadas ha ayudado al club a estar sembrado ya en la final del Clausura 2023 ante Escorpiones de Belén, donde en caso de ganarle ascenderán directo a primera tras haber ganado el Apertura 2022.

Uno de los ejemplos a seguir del portero del equipo aurinegro es Pemberton, respetado cancerbero tico de 41 años, que recientemente dejó Carmelita para fichar con Municipal Santa Ana, club de la Liga de Ascenso.

Se adelantó montones pero se lo llevó pic.twitter.com/jBr4cLTUvT — TD Más (@tdmas_cr) May 8, 2023

Precisamente, Patrick sigue activo gracias a su gran condición física, la cuál hace que Sánchez lo admire mucho, ya que eso demuestra el profesionalismo de su ejemplo a seguir, aunque eso, el liberiano también tiene entre sus inspiraciones a Keylor Navas.

Erick Sánchez de 35 años conversó con AMPrensa.com y señala que sigue mucho a Pemberton, pese a que también tiene otros referentes en su carrera como Álvaro Mesén y otros porteros alrededor del mundo, el ex-liguista es quién el liberiano aprecia más.

«En mis inspiraciones está Keylor Navas, pero admiro mucho a Patrick Pemberton, desde pequeño siempre lo he dicho y se lo he dicho, que ha sido mi espejo. Tiene 41 años y un físico impresionante, aparte de la edad se mantiene muy bien, es muy bueno, lo enfrentamos varias veces cuando Liberia ha enfrentado a Carmelita, me acuerdo que siempre sacaba todo, lo he visto y lo sigo mucho.

Seguía mucho a Álvaro Mesén porque crecí con él acá en Liberia Mía en el 2008, admiro mucho a Navas que es lo mejor que ha tenido Concacaf y que brilló en Europa, veo muchos ejemplos en el mundo también, pero con Pemberton le tengo un cariño especial y admiración porque fue el primero que seguí desde pequeño. Los porteros jóvenes acá en Liberia me exigen al máximo, eso me motiva», afirmó Erick Sánchez a AMPrensa.com.