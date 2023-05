Campos dijo que ahora analizarán el futuro de los jugadores

Redacción- El entrenador florense Jeaustin Campos, dijo en conferencia de prensa que ellos son los responsable de no clasificar y le pide disculpas a la afición por un fracaso.

Campos, añadió que no estuvieron a la altura, no compitieron como normalmente lo hacen, ya que hubieron detalles que pesaron mucho en la serie contra el Saprissa.

«No estuvimos a la altura, no competimos, hubo detalles que pesaron mucho. Las disculpas a la afición de Herediano, todos somos los responsables de no clasificar a las finales; por muchos factores no competimos como este equipo usualmente lo hace en estas instancias», afirmó Jeaustin Campos.

Seguidamente, señaló que todos dentro del club son los responsables de no clasificar a las finales.

Por otra parte, cerró diciendo que deberán replantearse muchas cosas, ya que no compitieron como usualmente lo hacen y ahora buscarán reforzar la plantilla.