Redacción – ¡Enorme! Jafet Soto Molina ayudó a dueño de barbería destrozada por miembros de la barra brava del Herediano llamada «La Garra».

Mayron Sevilla, barbero de 26 años, recibió este pasado miércoles 3 de mayo la visita y colaboración de nada más y nada menos que de Jafet Soto, gerente general florense.

En el local comercial propiedad de Sevilla llamado Jaycob´s Barber Shop en Cinco Esquinas de Tibás, que quedó con grandes perdidas tras lo hecho por algunos gamberros de la barra del equipo que nació grande.

«La verdad es que estoy muy agradecido con Jafet, él estuvo un rato en el local y de plata de él me dio el dinero que yo más o menos gano en una semana, además le compró el equivalente a 1 mes de leche para mi bebé, se hizo cargo de los daños causados a la moto del vecino y me dijo que me mandaba una pantalla nueva. Le agradezco a todos las personas que pusieron de su parte para ayudarme, sé que son tiempos difíciles para todos, pero yo fui bendecido, no hay palabras para agradecerles», afirmó Sevilla en charla con Diario Deportivo CR.

Como si fuera poco, Soto también se comprometió en ayudar a un amigo de barbero que estaba en el momento que entraron los miembros de La Garra a realizar destrozos en el local donde se robaron dinero en efectivo y hasta quebraron una pantalla.

Sin dudas, este tipo de gestos hablan muy bien del mandamás del equipo que nació grande, que pese a que el Team ya no tiene vínculo alguno con la barra, aún así se hizo responsable de los daños que causaron los responsables de lo sucedido.

Cabe resaltar, que Mayron Sevilla es fanático al Saprissa y cuando pasó todo vestía la camiseta morada. Al entrar los gamberros, llegaron a ofenderlo y tirarle botellas. Incluso, él para defenderse les tiró un vaso generando la molestia de los mismos.