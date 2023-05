González confía en calidad del plantel rojinegro

Redacción – El capitán del León, Giancarlo «Pipo» González, asegura que el jugador que no pueda manejar la presión, no es digno de vestir la camiseta de La Liga en el tramo final del Clausura 2023, donde los erizos buscarán llenarse de gloria.

Alajuelense está teniendo un gran cierre de torneo, lo que ilusiona mucho a los fanáticos liguistas, ya que se está viendo un equipo aguerrido y efectivo contra los rivales, luego de que vencieran 0-5 a Cartaginés y 4-0 al Puntarenas FC.

Esos resultados habla bien del plantel comandado por Carevic, que ya aseguró el segundo lugar del certamen al llegar a 41 puntos. Desde la óptica de Pipo, los manudos deben pelear tú a tú contra el rival que les toque en la fase final.

Giancarlo González habló con Tigo Sports y señala que en Alajuelense no van a escoger rival en fase final, por lo que buscarán continuar con la misma convicción en busca de darle una alegría a los fanáticos al León.

«Sabemos que en La Liga hay presión, es un equipo grande y el que no pueda manejar la presión no es digno de jugar en La Liga, tenemos una bonita oportunidad en la siguiente fase, pelear tú a tú con el rival que nos toque porque no escogemos rival, después de ahí sabemos que seremos un rival difícil y complicado para cualquiera, tenemos lo de nosotros y tratar de corregir las cosas que se deben corregir, simplemente es seguir con la misma convicción, creyendo en el trabajo y saber que viene un campeonato nuevo, una fase diferente y saber que hay que ganar como sea», afirmó Pipo González.

No hay dudas de la enorme presión que tiene los manudos, que saben que su afición no soportará un nuevo fracaso, por lo que la misión del plantel erizo es continuar en curva ascendente con su rendimiento para así buscar dar un fuerte golpe en busca de la copa.