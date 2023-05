Redacción – El gerente general florense, Jafet Soto Molina, lanza advertencia al Saprissa que le recuerda que el equipo que nació puede pujar a partir de junio en busca de contratar a Kendall Waston, que aún no ha llegado a un acuerdo con los morados.

Soto señala que al parecer el zaguero de 35 años no está nada contento con la oferta que le presentó Ángel Catalina, gerente deportivo del Monstruo, que es el que lleva a cabo las conversaciones con la esposa de Waston, que es la agente del jugador.

Esa situación ha hecho que en el Herediano se ilusionen con tener a la «Torre» en su equipo, por lo que si no llega a un acuerdo con Saprissa antes de junio, los rojiamarillos irán con todo en busca de fichar al futbolista.

Aunque Waston termina contrato con los morados hasta diciembre del 2023, el jugador ya puede negociar con quién quiera a partir de junio, ya que el reglamento de la FIFA da ese beneficio a los jugadores.

Jafet Soto habló con Deportivas Columbia y deja claro que ve a Waston como una muy buena opción para que refuerce al cuadro rojiamarillo a partir del Apertura 2023.

“Sabemos que Waston no está para nada feliz con la oferta del Saprissa para su renovación, Herediano puede pujar a partir de junio por Waston como lo dice el reglamento, me parece una buena opción para el Herediano, pero repito que no está nada contento”, Jafet Soto Molina a Deportivas Columbia.