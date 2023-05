Marcel reconoció la superioridad manuda

Redacción- El delantero cubano Marcel Hernández, dijo que se siente en deuda con el Cartaginés, ya que no pudo estar a su máximo nivel para haber sido más determinante para su club.

Hernández, dijo que al final de todo hicieron un buen torneo, a pesar de la temprana eliminación a manos de Alajuelense.

Además, señaló que no tienen excusas ya que Alajuelense fue superior a los blanquiazules durante todo el partido en La Catedral.

«Al final hicimos un buen torneo, no nos alcanzó ante un gran rival, no tenemos excusas fueron superiores a nosotros. Cuando nos anotaron el partido se nos puso cuesta arriba; yo me prometí que este torneo haría 20 goles y no pude así que estoy en deuda con el Cartaginés y conmigo mismo», afirmó Marcel Hernández.

Seguidamente, el cubano recalcó que se siente en deuda con él mismo, ya que él se había prometido un total de 20 goles y solo pudo hacer 15.

El delantero cerró diciendo que, también se siente mal con su equipo ya que no pudo estar en su mejor momento para poder haberlos ayudado con más anotaciones.