Torres alza la voz por Saprissa

Redacción – El mediático capitán del Monstruo, Mariano Torres, dejó saber su enorme malestar con los árbitros, ya que asegura que en la vuelta realizada en Tibás un liguista le pegó un manotazo en la cara a Ricardo Blanco y no pasó nada.

Torres alza la voz en busca de que los referís hagan mejor trabajo en la Gran Final Nacional, debido que en la ida expulsaron a David Guzmán, pero un manudo cometió un acto antideportivo y no le sacaron cartulina roja.

Eso ha hecho que ha generado gran malestar en los morados, debido que el referí de la ida de la serie anterior les dijo que Guzmán se fue expulsado por un codazo a un liguista, cuándo en realidad no fue así.

Mariano Torres habló con amprensa.com y pide a los encargados de impartir justicia mejorar de cara a la serie que iniciará este próximo jueves 25 de mayo a las 8:00 pm.

«Hay situaciones en un lugar y otro que son similares, un árbitro elije expulsar y otro no, entonces esas cosas también hay que verlas y analizarlas, no puede ser que en la ida nos dejaron con 10 y pasó algo peor en la vuelta, donde le pegaron un manotazo en la cara a Ricardo Blanco y no pasó nada.

No digo que influya el árbitro y si te meten goles no te puedes quejar del árbitro, pero el otro día el árbitro nos dijo a nosotros que Guzmán había pegado un codazo y la verdad que ni él lo vio porque no fue ningún codazo, ahora hubo un manotazo a Blanco, lo de la vuelta también era para echar a un jugador de La Liga», afirmó Mariano Torres a AMPrensa.com.