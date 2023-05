Redacción- ¡Navas sueña con el milagro! Nottingham Forest logró un valioso empate de 2-2 ante el Chelsea y así Navas y compañía soñar con la salvación.

Llegó el gol del Forest, tras un gran centro de Lodi apareció Taiwo Awoniyi que sacó un remate de cabeza y vencer a Édouard Mendy para adelantar a los visitantes en 13 minutos de la primera parte.

WE LEAD!!!

Danilo finds Renan who floats an excellent cross into the area and Taiwo nods home! 😍

🔵 0-1 🌳 [13’] #CHENFO https://t.co/2iz0V68T4N

— Nottingham Forest (@NFFC) May 13, 2023