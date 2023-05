Considera que el mandatario armó un juego de pólvora digno de 31 de diciembre en su primer informe de labores.

Redacción – Francisco Nicolás criticó fuertemente a Rodrigo Chaves por el discurso que dio este martes en la Asamblea Legislativa.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) señala que al presidente de la República le ha costado mucho su primer año de Gobierno.

Situación que el legislador considera fue omitida por el mandatario durante el discurso únicamente por arrogancia.

Inclusive el congresista señala que el discurso expuesto por el líder del Poder Ejecutivo esta tarde rebasa lo que se considera como una venta de humo.

Para el representante por la provincia de Puntarenas lo dicho por Chaves fue digno de un juego de pólvora al estilo de un 31 de diciembre.

Cabe recordar que Nicolás ha sido uno de los diputados más críticos de la administración hasta el momento, con reiteradas intervenciones pidiendo cuentas al mandatario y a los distintos integrantes del Gobierno.

«Yo creo que hizo una pirotecnia ahí adentro, yo estaba sumamente preocupado, era una pirotecnia, un juego como de un 31 de diciembre o algo como en Zapote, no quiero ser irrespetuoso, no es mi estilo, pero es que me sorprende el grado de esfuerzo que hace, parecía más bien una propuesta de una plaza pública de campaña política, eso me pareció».

«¿Qué le costaba decir la verdad? Que le ha costado mucho este primer año, no se atrevió a decirlo, su arrogancia no se lo permite», declaró Nicolás tras levantada la sesión solemne en el Congreso.