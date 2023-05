Manudas están motivadas tras gran triunfo en Tibás

Redacción – El respetado entrenador de Alajuelense FF, Wilmer «Pato» López, asegura que no van a tirar la toalla en la lucha por obtener el primer lugar de la primera división femenina.

López está muy contento por la gran labor de sus jugadoras, que ganaron con marcador de 0-3 el Clásico Femenino ante Saprissa en San Juan de Tibás.

La victoria deja a las Leonas con 31 puntos, dos unidades menos que las moradas que aún siguen líderes del certamen femenino. Pero aún así, las manudas tienen el sueño intacto de que Saprissa tropiece ante Pococí en la última fecha de la etapa regular.

Una caída de las comandadas por Luis José Herra y un triunfo de las erizas haría que el liderato se pinte de rojinegro, pero eso sí, La Liga ocupa que la suerte les sonría.

Wilmer López habló con la prensa deportiva y señala que aún mantienen la ilusión intacta de dejarse la cima del fútbol femenil tico, pero saben que será una tarea difícil.

«Es lo bonito del fútbol, este torneo ha sido muy cerrado tanto en la punta como en la parte intermedia, no está decidido todavía el cuarto lugar, nosotros tenemos la posibilidad de ganar el partido nuestro y esperar un buen resultado del Saprissa vs Pococí para que así podamos conseguir el liderato, no vamos a tirar la toalla en la lucha por el primer lugar, seguiremos hasta el último momento, si nos alcanza en buena hora porque nos motiva más, si nos alcanza demostramos que estamos cerrando en un buen nivel para la segunda fase», afirmó el Pato López.