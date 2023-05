Iborra es uno de los grandes críticas de Joel Campbell en México

Redacción – El polémico periodista mexicano, Luis Fernando Iborra, asegura que al Alajuelense no lo conoce nadie, pero al Deportivo Saprissa es todo lo contrario ya que él sabe que los morados estuvieron hasta en un Mundial de Clubes en el año 2005.

Iborra trabaja en Multimedios México y hace unos días estuvo invitado en el programa Fútbol al Día de Canal 8 de Costa Rica, donde aprovechó para generar polémica al decir que hay clubes que si se les da el plano internacional.

Desde su óptica como periodista en la ciudad de Monterrey, los Rayados son los que tienen más cartel internacional, mientras que Tigres UANL no es tanto. Por ello, el periodista comparó a La Liga y Saprissa, señalando que los morados son más conocidos.

Incluso, el azteca afirma que hasta los fanáticos manudos puede pensar que son un equipo chico internacionalmente en comparación al Monstruo. Luis Fernando Iborra dio a conocer que recuerda bien cuando los morados enfrentaron al Liverpool en el 2005.

«Yo no sé ustedes en Costa Rica, Alajuelense es el que no trasciende internacionalmente, Saprissa llegó a un Mundial de Clubes y jugó contra el Liverpool, es lo que nosotros conocemos acá. ¿Estoy en lo correcto o no? Alajuelense no lo conoce nadie, Saprissa estuvo en un Mundial de Clubes, me acuerdo de aquel Saprissa que se metió contra el Liverpool, hay equipos que no se les dan las cosas a nivel internacional, tal vez digan los fanáticos a Alajuelense digan que son equipo chico que nadie los conoce, yo conozco a Alajuelense porque somos periodista, yo hablo en general del aficionado», afirmó Luis Fernando Ibarra a Canal 8.

Este periodista es uno de los grandes críticos de Joel Campbell en suelo mexicano, ya que en las últimas semanas ha despedazado al futbolista tico de 30 años, a quién le ha dicho que ya está acabado y hasta le ha señalado que fracasará Club León.

Campbell le dedicó la clasificación de La Fiera a la final de Concachampions al comunicador, al cuál el tico trató hasta de payaso dejando en claro su molestia con el mismo, que aprovechó sus redes sociales para decir que el tico es poco profesional.