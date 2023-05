Defiende labor de Rodrigo Chaves y asegura que primer fue de adaptación.

Redacción – Pilar Cisneros confía en que el segundo año de la administración Chaves Robles sea más productivo que los casi primeros 365 días de iniciado el gobierno.

La diputada que encabeza la fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) asegura que ya todos los miembros del Poder Ejecutivo están adaptados a su respetivo puesto.

Situación por la que considera que el segundo año va traer más proyectos y avances para el país, eso si, con la ayuda de la Asamblea Legislativa.

Esto debido a que la propia congresista afirma que Casa Presidencial requiere de la colaboración en Cuesta de Moras para la aprobación de iniciativas.

«Yo creo que este segundo año va a ser mucho más productivo, los ministros ya tomaron posesión de sus respectivas carteras, el presidente también, y si la Asamblea nos ayuda aprobando los proyectos de ley para reformar el Estado todavía va a ser mucho más eficaz y eficiente», asegura la comunicadora de profesión.

«Tal vez no se ha avanzado con la celeridad que se quisiera en todos los francos, por ejemplo, a mí me parece que en agricultura falta, se ha hecho pero falta, no se refirió a algunos temas como cultura o algunas otras actividades, pero es que es imposible en un tiempo relativamente corto exponer todos los aspectos que involucra gobernar un país», apuntó Cisneros.