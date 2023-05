Morados están a la espera de conocer su rival en semifinales

Redacción – El mediático entrenador morado, Vladimir Quesada, asegura que van a pelear con todo para ganar el bicampeonato, por lo que los jugadores del Monstruo darán todo en la cancha para buscar llenarse de gloria otra vez.

Quesada es consciente del ADN ganador de los saprissistas, por eso no le dan mucha importancia a todo lo que se dice fuera del camerino de la institución más ganadora del país que está a la espera de cerrar la fase regular y conocer su rival en semifinales.

Los morados son primeros del torneo con 47 puntos y cerrarán la primera etapa del torneo enfrentando a Municipal Grecia este próximo sábado 6 de mayo a las 8:00 pm.

En el cuadro tibaseño están a la espera de saber si deberán enfrentar al Sporting FC o Herediano en semis, por lo que tienen la misión de seguir haciendo mella en el torneo y concretar la gesta del bicampeonato, el cuál buscarán ganar con Quesada al mando.

«Nosotros no nos preocupamos por esas cosas que se dicen sobre el equipo, cada uno va arreglar sus cuestiones contractuales como mejor le parezca y corresponda, pero dentro del seno del camerino, esas cosas no están haciendo mella y ni siquiera todas las cosas anteriores que han sucedido alrededor de nuestra institución han causado mella, lo podemos palpar hasta la actualidad, los muchachos se han mantenido fuertes, los líderes están haciendo muy buen trabajo dentro del grupo, vamos a pelear por el bicampeonato, los jugadores van a dejar todo en la cancha, no sabemos que va suceder pero creo que lo han demostrado en cada uno de los partidos hasta la actualidad», afirmó Vladimir Quesada.