Soto tiene varios días tirándole al volante morado

Redacción – El polémico gerente general del Herediano, Jafet Soto Molina, le tiró con todo a David Guzmán, a quién le recuerda que solo figuras que salieron aplaudidos de un estadio por 80 mil o 100 mil aficionados puede hablar de fútbol.

Soto le tiró al volante del Monstruo, luego de que este en pleno partido le enseñara el escudo del cuadro morado y le dijera «Esto es Saprissa» generando un tremendo malestar en el directivo florense que fue el timonel del club rojiamarillo en Tibás.

Esa imagen de Guzmán se hizo viral en redes sociales. Por su parte, Jafet asegura que él si sabe ser aplaudido por una multitud de fanáticos y no por 10 mil, 12 mil o 17 mil espectadores, si no que por 80 mil o 100 mil fanáticos.

David Guzmán le dice a Jafet Soto: "Esto es Saprissa" pic.twitter.com/gPT12KsJL4 — TD Más (@tdmas_cr) May 14, 2023

Esto lo hizo Jafet en sus días como jugador en el fútbol mexicano, donde se convirtió en gran figura de clubes como Puebla, Atlas, Pachuca y Estudiantes Tecos.

Fiel a su estilo, Soto Molina habló con la prensa deportiva y le mandó un contundente mensaje a David Guzmán, a quién tiene varios días de estar criticando.

«Lo que está en la cancha queda en la cancha, los que jugamos fútbol y tuvimos la oportunidad de jugar fútbol a grandes niveles y no salir a aplaudidos por 17 mil aficionados, si no salí aplaudido por 80 mil o 100 mil aficionados podemos hablar con mucha autoridad de lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, no los que se vanagloria con 10 mil o 12 mil», afirmó Jafet Soto Molina.