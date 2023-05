Redacción- ¡Qué orgullo! La tica Katherine Alvarado logró ganar el premio al mejor gol de Concacaf.

El gol de Alvarado fue en la victoria de La Sele femenina de 4-0 ante Trinidad y Tobago, donde la jugadora sacó un aútentico misil para celebrar por todo lo alto su golazo.

🇨🇷 Katherine Alvarado's golazo has been named the 2022 Concacaf Goal of the Year!

La costarricense se lució con el golazo que la galardonó como el mejor gol del año por parte de la Concacaf.

Congratulations to Katherine Alvarado 🇨🇷 for earning the award for 2022 Concacaf Goal of the Year! #ConcacafAwards pic.twitter.com/ZMJunCREmx

— Concacaf (@Concacaf) May 6, 2023