Cruz reveló detalles de su salida del Saprissa

Redacción- El nuevo arquero del Herediano, Aaron Cruz dijo en una entrevista con Teletica Radio, que decían que él no renovaba con Saprissa porque estaba resentido.

Cruz, indicó que desde enero cuando se dio a conocer que ya no iba a seguir de morado, se empezó a especular mucho por medio de redes sociales o programas deportivos, pero en todo era falso.

Además, señaló que mucha gente dijo que él no iba a renovar por haberse perdido el mundial de Catar 2022.

Seguidamente, también recalcó que otra mentira de la prensa fue que tenía problemas con el entrenador en ese entonces Jeaustin Campos, sin embargo él propio Aaron dijo que no era cierto.

«Desde enero, cuando se dio a conocer que yo no seguía en la institución, se han especulado muchas cosas por redes sociales o en programas deportivos, pero muchas cosas son falsas.

Dijeron que yo no renovaba porque estaba resentido porque no fui al Mundial, que no renovaba porque tenía problemas con el entrenador, que no renovaba porque no quería competir, y con todo respeto y sin afán de hacer polémica, todas esas cosas son mentira», afirmó Aaron Cruz a Teletica Radio.

Por otra parte, el portero florense comentó que toda la información que circuló por redes sociales y programas deportivos era mentira, ya que no renovó porque quería unirse al proyecto del Herediano.

Cruz finalizó diciendo, que él no habló con ningún medio de comunicación porque el Deportivo Saprissa se lo tenía prohibido.