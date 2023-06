Tras haber sido estafada con los ahorros de toda su vida, Peraza tiene que empezar lamentablemente desde cero

Redacción- La popular modelo, empresaria y presentadora Glenda Peraza ha salido a las redes sociales a contar su historia de cómo fue estafada.

Fue por eso que a través de un en vivo le contó a todos sus seguidores su testimonio, y lo mucho que le dolió lo que le pasó debido a que su hija fue una de las afectadas.

No obstante, luego de reflexionar sobre lo que le había pasado y sobre amarse asimismo, Glenda compartió que una de las formas de recuperarse podría ser abriendo un Only Fans, sin embargo, rápidamente aseguró que es una broma y que no es algo que pretenda hacer.

En caso de hacerlo, sería mostrando sus pies debido a que ha escuchado que es un buen negocio, además, considera que tiene unos bonitos pies.

Hasta el momento Peraza no ha contado todo lo que le robaron, no obstante, reveló datos del estafador.