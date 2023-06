Redacción- La ex Miss Costa Rica, Elena Correa, concedió el día de ayer una entrevista para Teletica.com en dónde aclaró diferentes temas, uno de esos fue sobre la renuncia de su abogado y todo el «hate» que recibe a través de redes sociales.

Con respecto al tema de su ex abogado, Fernando Beirute, la modelo aseguró que ella misma le pidió la renuncia al defensor, debido a que nunca podía localizarlo para hablar sobre el caso.

Además, Elena afirma que siempre siguió las recomendaciones que él le hacía de no dar declaraciones. Sin embargo, para ella era confuso porque siempre veía que Beirute sí hablaba con la prensa.

Desde su perspectiva ya no se estaban poniendo de acuerdo, y el tema de que no podían tener comunicación no le pareció bien.

Por otro lado, la ex Miss Costa Rica también explicó que está recibiendo amenazas de muerte y que esta situación la tiene bastante mal.

«Muchas veces no salgo de mi casa, ya ni los fines de semana, hasta ese punto he llegado», confirmó Elena Correa.

No obstante, para ella lo más importante es recibir el apoyo de su familia y allegados, que son quienes realmente entienden todo lo que le ha pasado.