Calvo comentó que están en un cambio de idea de juego

Redacción- El experimentado defensor tico, Francisco Calvo habló con Columbia Deportiva donde dijo que ahora intentar ser más ofensivos y por eso el equipo no se ha visto bien en los últimos encuentros.

Calvo, añadió que ellos no están contentos de haber perdido ante Guatemala, sin embargo sacaron cosas buenas e importantes y otras cosas que deben seguir mejorando.

Además, resaltó que quieren plasmar cosas diferentes dentro del terreno de juego la gente no ve y solo critican por el resultado.

«Nosotros no estamos contentos de haber perdido, pero sacamos cosas buenas e importantes, nosotros queremos plasmar diferentes cosas que la gente no no ve. Tenemos una idea y un posicionamiento que queremos plasmar en la cancha, estamos en un recambio generacional. Ahora intentamos ser más ofensivos, aunque nos costó profundizar pero trabajaremos para mejorar», afirmó Francisco Calvo a Columbia Deportiva.

Seguidamente, el zaguero patrio recalcó que, tienen una idea y un posicionamiento que quieren plasmar en la cancha y están en un recambio generacional, el cuál la gente ha pedido desde hace mucho tiempo.

Por otra parte, el defensor cerró diciendo que ahora intentar ser más ofensivos, aunque les costó profundizar ante Guatemala, pero trabajarán para mejorar y ser más efectivos.