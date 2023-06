Empresario no está de acuerdo con el rumbo de Costa Rica bajo el mandato de Rodrigo Chaves.

Redacción – El banquero nacional Leonel Baruch, deja en claro que él no planea servirle al presidente de la República, Rodrigo Chaves en el camino por el que quiere llevar al país.

Postura que manifestó este lunes sobre el final de la comparecencia que dio en la Asamblea Legislativa, espacio en el que intercambió palabras con la diputada oficialista, Pilar Cisneros.

Inclusive, esta legisladora señaló al dueño de CRHoy de no ser un caballero, esto por afirmar que la legisladora le había solicitado unir fuerzas con el Gobierno para generar la desaparición de La Nación.

Declaración que no le agradó en lo absoluto a Cisneros, quien dice no ser cierta esa versión de Baruch, por lo que procedió a señalarlo de no ser un caballero.

Ante esto, el también propietario de banco BCT le respondió a la comunicadora de profesión asegurando que él si es un caballero, pero que nunca será un servil de la administración encabezada por Chaves.

«Yo pensé que Leonel Baruch era un caballero, pero ya veo que no. Jamás en la vida yo le pedí en esa reunión apoyar al Gobierno», apuntó Cisneros.

«Quiero decirle a Pilar que soy y siempre he sido un caballero, lo que no soy es un servil de su jefe (presidente Rodrigo Chaves) y de su circo, no lo seré jamás. Agradezco mucho la oportunidad que me dan de expresar algunas consideraciones sobre el lamentable rumbo que lleva nuestra nación», se defendió Baruch.