Críticas hacia el jerarca se han intensificado tras asegurar que denuncia por megacaso surgió de video en TikTok.

Redacción – Una moción presentada la mañana de este jueves en la Asamblea Legislativa tiene como fin aplicar un voto de censura contra el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.

La idea fue originada en la bancada del partido Frente Amplio (FA) y tiene el respaldo del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Liberal Progresista (PLP).

Estas agrupaciones suman un total de 31 votos, por lo que solo les hace falta el respaldo de siete congresistas para conseguir los 38 mínimos que se ocupan para aplicar la sanción sobre el jerarca.

Cabe recordar que las críticas hacia el ministro vienen desde enero del presente año, esto cuando dio a conocer un supuesto megacaso de evasión fiscal.

Denuncia que tiene como protagonista a Leonel Baruch, dueño del banco BCT y del medio de comunicación CRHoy.

Acusación que, desde un inicio, ha dado señales de un múltiples irregularidades que han generado dudas entre los diputados del Plenario.

La más reciente crítica hacia Acosta surgió ayer miércoles, esto luego de atender una interpelación a la que fue llamado en Cuesta de Moras.

Este espacio fue en el que el ministro dio a conocer que la denuncia surgió a partir de un video que circulaba en TikTok.

«Estamos impulsando una moción para que este Plenario ejerza un voto de censura sobre el ministro de Hacienda, don Nogui Acosta, quien el día de ayer vino a una interpelación a reafirmarnos que no existe el sustento técnico sobre el supuesto megacaso de fraude fiscal, lo que termina deslegitimando la lucha contra el fraude fiscal, que no convocan además los proyectos de ley, que no tienen sustento, que están instrumentalizando políticamente, y que a decir verdad parece que se está burlando de la asamblea Legislativa y de la gente», explicó la diputada que encabeza la bancada del FA, Sofía Guillén.