López confía que los manudos llenen la casa rojinegra

Redacción – El ídolo de manudo y entrenador de Alajuelense FF, Wilmer «Pato» López, pide a los fanáticos rojinegros hacerse presentes en el Estadio Alejandro Morera Soto y así demostrar realmente lo liguistas que son.

Pese a la caída de 4-1 en la ida de la final ante Sporting FC, el plantel femenino de La Liga tiene la fe intacta de remontar la serie en el último gran baile de Shirley Cruz, que le ha pedido a sus compañeras dejar la vida por los colores.

López considera que los manudos deben demostrar su amor por la institución y no abandonar creyendo que todo lo de Alajuelense es el equipo masculino mayor, ya que también las Leonas representan de gran forma al Equipo de su Gente.

Pato López habló en conferencia de prensa y pide al liguismo llenar La Catedral para así despedir con honor a Shirley Cruz, una verdadera leyenda del fútbol femenino tico.

«Decirle a la afición que primero la afición está por la institución y por los colores, por el escudo y no están por los jugadores, que quiere decir eso, que el aficionado liguista debe diferenciar que el fútbol masculino no es toda la institución, el fútbol masculino es parte de lo que es Alajuelense, si el fútbol masculino no salió campeón, no significa que el aficionado debe hacerse a un lado, eso no quiere decir que el aficionado se olvide lo que esté en juego aún, por eso les digo háganse presentes, demuestren lo liguistas que son, realmente están por los colores y no por los jugadores, a la institución le deseamos lo mejor, si por un lado un sector de la afición no respondió, vengan por el otro lado para ver si se dan los frutos», afirmó Wilmer López.

La vuelta de la final femenina será este sábado 3 de junio a las 7:00 de la noche en el Estadio Alejandro Morera Soto. La transmisión será a cargo de TD Más.