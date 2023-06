López mostró su malestar por la ausencia de la barra

Redacción – El ídolo de Alajuelense, Wilmer López, regañó a la barra organizada La 12 que abandonó a las Leonas y no se hizo presente en La Catedral, por lo que el Pato les dice que La Liga no son solo los hombres y por eso también deben apoyar a las mujeres.

En la vuelta de la final femenina llamó la atención que el sector donde siempre se hace la barra de Alajuelense estaba completamente vacío, debido que ni solo miembro de la famosa agrupación de apoyo llegó a las gradas.

Esa situación generó que López los criticara, debido que no le respondieron como él esperaba al ser una verdadera leyenda de La Liga, que vio como las Leonas ganaron con global de 5-4 ante Sporting para así alzarse con el pentacampeonato.

Wilmer López habló con Teletica Radio y deja claro que le jala las orejas a la barra del León, ya que le dio la espalda al Alajuelense FF en la final de mujeres.

«Ellas son de ovarios, lo hicieron muy bien, el liguista se merecía una alegría. Me hizo falta falta el sector de la afición, públicamente no han apoyado mucho y me quedaron debiendo, que es la parte de la afición de la 12, es un llamado a la 12, La Liga no es solo los hombres, jalón de orejas para ellos, el sector no respondió como esperaba, pero le agradezco al resto de la afición, el apoyo fue impresionante, nunca perdimos la fe y fue un ambiente completamente positivo y de credibilidad. Cada vez quiero hacer más historia en Alajuelense, no todos los campeonatos se ganan, pero siempre va a ser protagonistas y somos los llamados a vencer», afirmó Pato López a Teletica Radio.