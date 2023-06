Redacción-Para evitar más situaciones como la sustracción de menores como en el caso de la menor de nueve meses, Keibril García, el diputado David Segura Gamboa, del partido Nueva República presentó un proyecto de ley que facilite el acceso al material genético.

El proyecto N 23.774 obliga a los centros médicos públicos y privados a aportar el material genético necesario tanto de la madre menor de edad como del recién nacido, para la investigación que se realice por parte del Ministerio Público.

“Lo que pasó con el caso de la niña Keibril no debe repetirse jamás, no podemos permitir que se exponga a las madres menores de edad o bien a sus hijos, a ser agredidos antes, durante, o después de tener que apersonarse a realizar la prueba de ADN, esto cuando no se desea conocer la verdad de los resultados, y por esto es necesario que el Ministerio Público ya tenga todo ese material genético para la investigación y que este material esté completamente resguardado y protegido”, agregó el legislador.

Y es que toda prueba que se remita al Ministerio Público, con la denuncia del caso, deberá garantizarse su custodia y las autoridades deberán realizar todos los análisis necesarios hasta señalar al responsable de la violación.

Caso de Keibril y su mamá

Keibril García Amador de nueve meses fue arrebatada de las manos de su joven madre «Nai» de tan solo 13 años, el domingo 9 de abril.

Según la investigación que desarrolla el Organismo de Investigación Judicial, Hugo Casasola, padrastro de «Nai» habría robado a la bebé para ocultar que él era el padre y que había violado a su hijastra. Misma que se comprobó mediante prueba de ADN que Casasola si es el padre de Keibril, pues se hizo la prueba analizando pertenencias de la bebé.