El entrenador asegura que los federativos son quienes deciden si sigue o no

Al entrenador aún le quedan cerca de tres años de contrato con la tricolor

Redacción- Hoy, hace exactamente dos años, Luis Fernando Suárez asumió como entrenador de Costa Rica, pero en la Tricolor no se ha visto nada positivo que ilusione con su trabajo.

Por el contrario, la afición ya está harta de malos resultados y quiere ver al técnico fuera de la dirección técnica de La Sele.

En redes sociales, en la calle y por todo lado, se han dado comentarios en contra de Suárez para que deje su puesto; sin embargo, él les responde y parece que no se moverá del campo que ocupa plácidamente.

Tras la derrota de 3-1 ante Ecuador, el colombiano aseguró que no se irá de La Sele hasta finalizar su contrato, al no ser que este sea extendido.

«Soy consciente que me manejan los resultados, eso es lógico, pero de mí no saldrá una situación diferente a la de seguir», dijo el entrenador.

Sin embargo, Suárez asegura que la decisión de seguir o no en el banquillo, no le corresponde a él, sino a los directivos, de quienes respetará la decisión de cesar su contrato en caso de que así sea.

«Respetaré si la gente me dice «le agradecemos mucho». Ahí me voy tranquilo, pero a mi estas ganas no se me acaban», afirmó Suárez.

Al entrenador cafetero aún le restan tres años de contrato (hasta 2026) y por su buena relación con la Federación Costarricense de Fútbol, parece que podría seguir al mando de La Sele hasta cumplir su contrato.