Suárez resaltó que pasan un momento de crisis

Redacción- El entrenador nacional Luis Fernando Suárez dijo en conferencia de prensa que están en una época de momentos dolorosos, ya que los resultados no se han dado.

Suárez, dijo que él sabe para donde va y sabe lo quiere conseguir, ya que cuando se intenta hacer cosas nuevas o diferentes a veces se tarda en conseguir resultados positivos.

Además, recalcó que a veces se intenta pero duele ya que no salen las cosas como quieren a pesar de dejar todo en cada partido.

Lea también: (Vídeo) Vargas celebra por todo lo alto el campeonato del Millonarios FC

También, resaltó y reiteró que están conscientes que están en la época de los momentos dolorosos ya que últimamente han cosechado malos resultados y los ha hecho perder credibilidad sobre lo hecho previo al mundial de Catar 2022.

«Se para donde voy y se lo que se quiere conseguir, cuando se intenta hacer cosas nuevas y se intenta creces a veces duele, estamos en la época de los momentos dolorosos. El Mundial pasado nos dio una lección grande, hay mucho por mejorar. Hubo un lapso de tiempo donde la nación se quedó estática, no progresó, no todo es malo, pero sí Costa Rica no cambia cosas se va a quedar», afirmó Luis Fernando Suárez a Yashinquesada.com.

Seguidamente, el técnico colombiano comentó que el mundial pasado les dejo una gran enseñanza y una lección, ya que eso demuestra que para competir tienen muchas cosas por mejorar.

Por otra parte, el timonel cerró diciendo que no todo es malo ya que han progresado de manera lenta pero han progresado, pero saben que no se pueden dormir ya que las demás selecciones han mejorado.