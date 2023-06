Figueroa ha potenciado a sus seleccionados

Redacción – El entrenador chileno de Nicaragua, Marco Antonio «Fantasma» Figueroa, asegura que la selección pinolera está dando una cátedra de fútbol y la primera víctima de esa calidad nica fue Panamá en un amistoso realizado en suelo canalero.

Para nadie es un secreto el enorme crecimiento de los vecinos del norte, que en la visita a Penonomé pusieron a sudar de más a Panamá, que tuvo que redoblar esfuerzos para poder ganar por 3-2 al combinado nicaragüense, que peleó de tú a tú.

Según el timonel de la bicolor, un promedio de edad de 24 años en su convocatoria complicó a los panameños, que se toparon con un cuadro nica jugando buen buen fútbol y ejerciendo una buena presión en todo el partido.

Marco Antonio Figueroa dio declaraciones post fogueo y considera que Nicaragua le dio una cátedra de fútbol en suelo panameño, lo que lo deja orgulloso de su grupo.

«Nicaragua está dando una cátedra de fútbol y se la dimos a Panamá, me voy contento con lo que hizo el equipo, con un promedio de edad de 24 años le estuvo dando un baile a su equipo, jugamos bien, tuvimos mucha presión al rival, después muchos centros y después de eso, nada más. No le prestamos la pelota a Panamá y estaban nerviosos, eso me tiene contento y orgulloso del trabajo que hicieron los muchachos, la tranquilidad es que dejamos una buena impresión y vamos por bien camino, fallamos en algunas cosas y por eso perdimos 3-2, porque creo que en fútbol fuimos muy superiores a Panamá», afirmó Marco Antonio Figueroa.

Nicaragua se alistará ahora para los fogueos ante Uruguay el día 14 de junio en el Estadio Centenario y el 18 de junio ante Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco.