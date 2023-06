Navas sirve de inspiración para Chamorro

Redacción – El joven arquero del Monstruo, Kevin Chamorro, asegura que siempre se ha identificado mucho con Keylor Navas, ya que se refleja en él en busca de seguir sus pasos en su carrera deportiva, la cuál empieza a generar grandes comentarios.

Chamorro considera como algo impresionante tener la posibilidad de entrenar al lado de Navas, a quién conoce desde que tenía 14 años, cuando era llamado por Luis Gabelo Conejo para que entrenara en la Selección Nacional.

Para el todavía arquero del Monstruo, él siempre ha visto su reflejo en Navas, con quién comparte cosas como ambos vienen de una zona rural y que también ninguno jugó una Copa del Mundo a nivel menor lo que motiva mucho a Kevin.

Kevin Chamorro estuvo de invitado en A Fondo de FUTV y deja claro que tiene el sueño de trascender a nivel deportivo como lo hizo Navas o el mismo Bryan Ruiz.

«Era algo impresionante, siempre me he identificado mucho con Keylor Navas, todo el proceso que empezó a jugar y todo lo vivido, nunca jugó un mundial menor tampoco como yo, viene de una zona rural y yo vengo de zona rural también, siempre me he identificado mucho, el que no tenga un reflejo en Keylor o Bryan Ruiz también por su carrera, no tiene sueños y los estamos viendo acá en Costa Rica, salieron iguales que nosotros, Bryan Ruiz logró muchas cosas y por qué alguien no lo puede lograr también», afirmó Kevin Chamorro en el programa A Fondo de FUTV.