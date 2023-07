Rojas cree que pocos jugadores pueden jugar en Saprissa

Redacción- El presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas aseguró que muy pocos jugadores tienen la calidad para jugar en Saprissa y por eso no va a llegar cualquiera.

Rojas, indicó que no hay tantas oportunidades de traer a jugadores nuevos, ya que el mercado nacional es muy reducido en cuanto a la calidad de jugadores que desean en las filas moradas.

Además, resaltó que ellos no traerán jugadores solo por traer, ya que necesitan mejorar la plantilla y hay muy pocos jugadores que puedan llegar a aportar con la camisa tibaseña.

«No hay tantas oportunidades de traer jugadores nuevos, no es simplemente traer y traer jugadores. Aquí no va a llegar cualquiera. No es fácil traer un jugador de afuera y que sustituya a algún jugador de lo que tenemos, por la calidad. Sentimos que tenemos una planilla muy muy fuerte. No es los fichajes por sí mismos, los fichajes son un medio», afirmó Juan Carlos Rojas a Yashinquesada.com.

Seguidamente, el jerarca morado comentó que en el mercado internacional, es muy difícil que un extranjero llegué a mejorar lo que tienen dentro de la plantilla, debido a a la alta calidad que poseen en cada línea.

Por otra parte, dentro del club consideran que tienen una plantilla muy fuerte en cuanto a calidad y profundidad, así como la unión de grupo que poseen los jugadores bicampeones nacionales.