Redacción- La ruptura del compromiso entre Rauw Alejandro y Rosalía es tendencia, y muchos famosos han dado su opinión, entre ellos el polémico ex futbolista Gerard Piqué.

Luego de que se conociera que los artistas habían terminado su compromiso, se especulaba cuál había sido la razón.

Sin embargo, en un principio circuló que Rauw Alejandro no se llevaba bien con la familia de la española. No obstante, horas después, una joven en Twitter aseguró que no había sido por eso, sino por una infidelidad del reggaetonero.

En el hilo se afirmaba que la modelo colombiana Valeria Duque se había involucrado con Rauw Alejandro en un concierto en México.

Esto desató el enojo de los fans del mismo Rauw y Rosalía, por lo que Alejandro se vio en la obligación de aclarar los chismes.

Por medio me una historia de Instagram, aseveró que él y Rosalía no habían terminado por una infidelidad, ni una tercera persona.

Horas más tarde Rosalía hizo lo mismo y comentó que nada de eso era cierto y que aprecia a su ex pareja.

¿Qué dijo Piqué?

Tras haber vivido una historia similar con su ex pareja la cantante Shakira, piqué dijo que lo mejor era tratar esas situaciones en la intimidad.