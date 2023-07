Redacción-El técnico Luis Fernando Suárez fue destituido de su puesto como dirigente de la Selección Nacional de Costa Rica, por lo malos números que tenía al país tras dos años.

El profe Suárez utilizó sus redes sociales para publicar una carta de despedida y agradecimiento, casi una semana después de su despido.

Parte de lo que dice la carta es lo siguiente:

«Tengo 63 y me ha tocado durante muchas etapas de mi vida comenzar de nuevo. Empecé esta nueva etapa de aprendizaje el 24 de julio del 2021, hoy dos años más tarde termina ese máster en conocimiento del hombre. Tuve excelente maestros. Los que me enseñaron por medio del ejemplo que siempre es mejor el bien común, que el individual. Los que me dieron una clase magistral sobre cómo dejar de lado las diferencias conceptuales y solo trabajar por el objetivo. Los que me dieron la clase «Valetía», en donde se enseña a tomar decisiones atrevidas. La materia «Metas y objetivos» me mostró que no es solo cómo conseguir el objetivo, sino que debes darte cuenta de que caminos debes soñar, para poder lograr. Estuve en un curso llamado Contagio Emocional, los mejores profesores fueron los de más experiencias, fue una clase dada sin ningún egoísmo. Los mejores alumnos éramos los más novatos y yo, solo queríamos aprender todo de esos maestros».

En toda la despedida el profe Suárez se deshizo de agradecimientos por su paso por la Sele.