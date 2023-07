Oviedo dio la asistencia para el tercer gol

Redacción- El lateral izquierdo tico, Bryan Oviedo dio una asistencia en la goleada del Real Salt Lake de 4-0 ante el Orlando City.

El primer gol fue obra de Cristian Arango, a los 23 minutos del primer tiempo, cuando el delantero sacó un remate de cabeza y así poner el 1-0.

THE FIRST OF MANY FOR #RSL ‼️ pic.twitter.com/OZzZIqjWBx — Real Salt Lake (@realsaltlake) July 9, 2023

El segundo gol llegó a los 41 minutos del primer tiempo, el anotador fue Justen Glad, sacó un remate de cabeza y volver a vencer al arquero rival para poner el 2-0.

J Glad making it look easyyyyy 😮‍💨 pic.twitter.com/6zLYXskcSO — Real Salt Lake (@realsaltlake) July 9, 2023

Llegó el tercer gol del Real Salt Lake, tras un gran centro de Bryan Oviedo y Jefferson Savarino sacó un remate de media volea para poner el 3-0 en 78 minutos del complemento.

JUST HAVING A BLAST AT THIS POINT pic.twitter.com/VrZ841Idwv — Real Salt Lake (@realsaltlake) July 9, 2023

El último gol, fue obra de Anderson Julio sacó un remate raso frente al portero para poner el 4-0 final en 88 minutos de la segunda parte.

Things Ando does best: THIS pic.twitter.com/mDIOQFm4AL — Real Salt Lake (@realsaltlake) July 9, 2023

Otros ticos en MLS:

Randall Leal jugó 87 minutos en la derrota de 1-0 del Nashville SC ante el Chicago Fire.

Julio Cascante fue titular durante los 90 minutos, en la goleada de 1-4 entre el Austin FC y el Minnesota United.

Lassiter jugó 46 minutos, en la derrota del Montreal Impact de 0-1 ante el Atlanta United.