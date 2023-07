Redacción- Durante la mañana de este sábado 1 de julio, se reportó una explosión e incendio en una fábrica de químicos en la ciudad de Qiantai, en la provincia de Jiangxi, China.

El incidente ocurrió en la planta “Qiantai New Materials”, ubicada en la ciudad de Qiantai de la provincia de Jiangxi, la cual está ubicada al este del país asiático.

De acuerdo con información entregada por los medios estatales, el siniestro inició cuando se prendió aceite de silicona.

A huge explosion happened in a chemical plant in southern #China’s #Jiangxi province.

The fire has been put out and no casualties reported. pic.twitter.com/5nzgz3K4nn

— CN Wire (@Sino_Market) July 1, 2023