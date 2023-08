Messi suma ocho goles en apenas cinco partidos

Redacción- El Inter Miami sigue con paso firme desde la llegada de Lionel Messi, tras vencer 4-0 al Charlotte y así colocarse en las semifinales de la Leagues Cup.

El primer gol del partido fue obra del venezolano Josef Martínez que logró vencer al portero Kahlina, tras un gran cobro desde el punto de penal en 12 minutos del primer tiempo.

Josef converts his PK to give us the early lead over Charlotte FC 🔥👊#MIAvCLT | 1-0 pic.twitter.com/qKrgXNwX4o — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 12, 2023

El segundo tanto del conjunto de Messi y compañía, fue obra de Robert Taylor que aprovechó un gran pase de De Andre Yedlin, para aumentar la ventaja en 32 minutos de la primera parte.

Yedlin to Taylor for his fourth of the tournament to double our lead 🤩🤩#MIAvCLT | 2-0 pic.twitter.com/Q4AOWxnaES — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 12, 2023

La tercera anotación, fue un autogol obra del defensor Adilson Malanda que puso el 3-0 en 78 minutos del complemento.

Mientras que el cuarto gol, fue obra de Lionel Messi que definió de gran manera tras el pase del delantero Leonardo Campana y así liquidar el juego en 86 minutos de la parte complementaria.

Messi does it again 🔥🔥

5 games straight✅

8 goals✅ Campana to Messi for our fourth 👏#MIAvCLT | 4-0 pic.twitter.com/l7amAxwzrB — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 12, 2023

Desde su llegada, Messi suma ocho anotaciones en cinco partido jugados, además el Inter Miami no conoce la derrota desde el arribo del astro argentino.