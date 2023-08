Participarán reconocidos atletas nacionales con clases gratuitas de distintas disciplinas deportivas

Redacción-El próximo domingo 27 de agosto disfrute del ejercicio y apoye una buena causa en el festival deportivo ¡CADA PASO ES POR VOS!, que se realizará en el Parque La Sabana, a partir de las 7:00 de la mañana.

Este festival abierto al público es organizado por AVON como antesala de la Carrera y Caminata que celebrará el 1° de octubre en beneficio de la Fundación Nacional de Solidaridad contra el Cáncer de Mama (FUNDESO), organización no gubernamental, sin fines de lucro, que educa y promueve la detección temprana de esta enfermedad y brinda distintos tipos de ayuda a pacientes y sus familias

El festival, que contará con la colaboración de reconocidos atletas nacionales aliados a la causa, ofrecerá clases gratuitas de distintas disciplinas deportivas, las cuales se desarrollarán en el sector sur del Parque La Sabana, detrás de la pista de atletismo.

La organización tendrá venta de inscripciones para la Carrera, así como venta de camisetas para la Caminata.

AGENDA DEL FESTIVAL

7:00 a.m.

Sesión de entrenamiento de atletismo y tips de nutrición deportiva con Gabriela Traña,

maratonista y nutricionista.

8:30 a.m.

Clase de ejercicios funcionales con Nany Sevilla, Health Coach.

9:30 a.m.

Clase de cardio dance con Daniel Carvajal, entrenador y embajador de Everlast.

10:30 a.m.

Clase de yoga con Rafael Zamora, profesor de Smart Fit.

Carrera y Caminata

Con el propósito de contribuir a generar recursos económicos que apoyen la lucha contra el cáncer de mama en el país, este año regresa la Carrera y Caminata AVON bajo el lema ¡Cada paso es por vos!.

Esta actividad se realizará el domingo 1 de octubre. Los fondos que se recauden se donarán a FUNDESO.

“El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en las mujeres en nuestro país. Esta enfermedad no se puede prevenir, pero se puede detectar a tiempo, lo que ofrece mayores probabilidades de cura entre las pacientes. Hemos organizado esta Carrera y Caminata, para que entre todos ayudemos a FUNDESO a que siga ayudando a salvar vidas”, manifiesta Priscilla Carazo, Gerente General de AVON de Costa Rica S.A

CARRERA SOLIDARIA

Con distancias de 5K y 10K, la Carrera AVON 2023 cuenta con el aval de la Federación Costarricense de Atletismo (FECOA) y del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER). Además, cumple con todos los requerimientos exigidos por ambas instituciones.

La inscripción tiene un precio de ¢16 mil

Incluye camiseta del evento, chip, medalla, póliza de seguro, hidratación, refrigerio y productos de patrocinadores para el atleta. Puede adquirirse en la página oficial de la actividad carreracaminata.avon.cr así como en el sitio www.abuenpaso.cr y en las tiendas Runners y Everlast.

En el caso de la distancia de 5K, se premiará a los ganadores de las categorías femenina y masculina con ¢100 mil para el primer lugar, ¢75 mil para el segundo y ¢50 mil para el tercero. En la distancia de 10K, con ¢150 mil para el primer lugar, ¢125 mil para el segundo y ¢100 mil para el tercero.