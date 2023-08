La situación se da luego de que, el creador de contenido publicara un video contando un chisme de Hernández

Redacción- El futbolista Carlos Hernández, padre del hijo de Keyla Sánchez nuevamente está en la mira, esta vez fue porque aparentemente amenazó de golpes a Diego Bravo.

La situación se da luego de que, el creador de contenido publicara un video en el que, Hernández se vio acompañado de otra mujer que no era Steff Sobrado, la actual pareja del futbolista, a pesar de que nunca lo confirmaron.

Tras el chisme, Bravo se tomó a la tarea de escribirle a Sobrado, por lo que ella desmintió que en algún momento hayan sido algo.

No obstante, Hernández le puso un mensaje a Bravo a través de WhatsApp, que decía:

«Listo 📝 👍🏼👊🏼 cuando te vea hablamos bien».

A lo que Diego le respondió que no entendió bien , además, le preguntó sobre qué quería hablar y que significaban los emojis.

Sin embargo, al parecer los seguidores del youtuber entendieron muy bien, e interpretaron el mensaje de Hernández como una amenaza de golpes hacia Diego Bravo.

Luego de que Bravo le respondiera, Hernández no dijo más sobre el mensaje. Hasta el momento Carlos no ha dicho nada sobre esto y no sé sabe bien a qué se refería.